Inter, il giornalista incensa i nerazzurri: e che elogio a Simone Inzaghi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/03/2023

Inter, tanti elogi il giorno dopo la qualificazione. La partita di ieri, col pareggio contro il Porto, ha portato la squadra nerazzurra a raggiungere dopo ben 12 anni i quarti di finale in Champions League. Una partita sofferta, ma giocata, a livello difensivo, con molta lucidità dagli uomini di Inzaghi.

Il giorno dopo, sono arrivati, proprio per quanto detto sopra, tanti elogi sia per i giocatori in campo che per il suo allenatore, Simone Inzaghi. Una boccata d’ossigeno, specie per quest’ultimo, che nelle ultime settimane aveva visto solamente critiche nei suoi confronti per i risultati meno buoni ottenuti in campionato.

Inter, il giornalista esalta Simone Inzaghi dopo la qualificazione: che parole per il tecnico nerazzurro

Dunque, come detto, Inzaghi si prende i meritati elogi dopo la qualificazione. Un allenatore che fino ad ora aveva ottenuto molte critiche, ma che è riuscito a portare la squadra dove non riusciva ad arrivare da tanto tempo. Come riportato dal giornalista Stefano Agresti sulle righe della Gazzetta dello Sport, infatti, Inzaghi si dimostra essere un “animale da Coppa”.

Un allenatore che, probabilmente ha abbandonato la lotta scudetto troppo presto, ma che nelle partite secche difficilmente, fino ad ora, ha sbagliato, sia che si tratti di Coppa Italia, sia che si tratti di Supercoppa Italiana che di Champions League. Adesso è ora di rituffarsi sul campionato, con la partita contro la Juventus che potrebbe dire tanto in ottica lotta alla qualificazione alla prossima Champions. Con Simone Inzaghi che potrebbe aver ritrovato entusiasmo dopo le critiche delle ultime settimane e con una squadra che non può permettersi passi falsi.