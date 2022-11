Inter, il bilancio smentisce le parole di Marotta: due dati in controtendenza alla sostenibilità (Cm.com)

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/11/2022

Inter, il bilancio nerazzurro smentisce le parole di Marotta. Nelle ultime due stagioni, la società di viale della Liberazione, ha intrapreso un percorso virtuoso. Un percorso che vuole mantenere un livello alto di competitività in campo, stando sempre molto attenti ai conti. Tutto questo è diventato un mantra, soprattutto per quanto concerne le dichiarazioni pubbliche della dirigenza nerazzurra e, nel caso specifico, dell’amministratore delegato, Beppe Marotta.

L’esperto dirigente, ha sempre parlato di un costante aumentare del costo del lavoro nel mondo del calcio, specie per le richieste esose dei calciatore e dei loro agenti. Ma da quanto risulta dal bilancio della società nerazzurra, ci sono due voci che fanno molto discutere e che vanno in controtendenza rispetto alla sostenibilità di cui tanto si è parlato.

Inter, la società parla di sostenibilità e competitività: due voci del bilancio smentiscono quanto detto fino ad ora

Come detto, più volte Beppe Marotta si è espresso parlando di sostenibilità e di riduzione dei costi, specie quelli del lavoro. Ma, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, a queste parole non sono seguiti i fatti. Sappiamo, infatti, che l’Inter, è passata da un passivo (allora) record di 245,6 milioni a uno di 140 miliioni. Perdita ancora consistente, ma che di sicuro ha attestato un netto miglioramento, in attesa di capire i risultati sportivi di questa stagione.

Ma ci sono due voci che non combaciano con quanto detto da Marotta. Infatti, per quanto riguarda i costi di procura, la società nerazzurra è passata dagli 11 milioni del 2021, ai quasi 23 di oggi. Non solo, ma in un momento storico in cui lo scouting è diventato fondamentale, da viale della Liberazione non sono aumentati gli investimenti in tal senso, attestando i 910 mila euro per il 2021 e i 979 di quest’anno. Insomma, è vero che ci sono stati dei miglioramenti sostanziali e i numeri parlano chiaro. Ma si deve fare ancora molto per trovare la strada della sostenibilità.