Inter, Ibrahimovic con il dente avvelenato: che parole su Lukaku e i nerazzurri!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/12/2022

Inter, Zlatan Ibrahimovic punta la Supercoppa Italiana contro i nerazzurri. Che il rapporto tra l’Inter e l’attaccante svedese non fosse idilliaco dal suo addio al nerazzurro ed il suo approdo al Milan, lo si era capito da tempo. Che lo stesso Ibrahimovic non mancasse mai di dire la sua sul club di viale della Liberazione e sui suoi tesserati, nemmeno.

E anche questa volta, Ibra, ha deciso di dire la sua in maniera inequivocabile e a modo suo. L’obiettivo, ovviamente, l’Inter e la partita che la squadra rossonera giocherà contro i nerazzurri in Supercoppa Italiana. Sfida importante, perchè assegna il primo trofeo della stagione tra le due squadre che, nel passato campionato, hanno duellato a lungo per i trofei in campo nazionale. E proprio a quella gara ha già la testa Ibrahimovic.

Inter, Zlatan Ibrahimovic parla ancora della squadra nerazzurra: lo svedese punzecchia il club e Lukaku

Dunque, Ibrahimovic, è tornato a parlare dell’Inter, senza tirarsi indietro per quanto riguarda Romelu Lukaku, con cui, in passato, ha avuto più di qualche screzio in campo. L’attaccante rossonero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto che vuole esserci per la partita di Supercoppa, e alla domanda sul belga ha risposto che non ha niente da dire nè su di lui, nè sull’Inter.

La sua intenzione è quella di concentrarsi su sè stesso e di recuperare nel migliore dei modi, sperando che Lukaku possa giocare, anche se sono gli altri a dover avere paura di lui. Insomma, parole inequivocabili di Ibrahimovic che lancia la sfida all’Inter e a Lukaku. Un clima derby che si accende molto prima della vigilia della partita.