Inter, i minuti cha raccontano una stagione

di Redazione, pubblicato il: 26/02/2024

L’Inter passa agevolmente a Lecce e riporta a 9 i punti di vantaggio sulla Juventus prima inseguitrice. Mercoledì prossimo i ragazzi di Inzaghi se la vedranno a San Siro con l’Atalanta per il recupero del turno saltato per la Supercoppa, occasione formidabile per un ulteriore allungo su tutta la concorrenza.

Il Club di Sky Sport ha proposto una sintesi della stagione basata sui minuti. Secondo la ricostruzione l’Inter in tutta la stagione è stata in svantaggio per soli 38 minuti (5 con la Roma, 6 con la Juventus e 27 con il Sassuolo), è stata in parità per 188 minuti ed in vantaggio per 1218.

Numeri che danno la sensazione esatta del dominio espresso fino a questo momento dai nerazzurri.