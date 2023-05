Inter, i dubbi di Inzaghi in vista del City. Pronta una sorpresa

di Diego De Cicco, pubblicato il: 31/05/2023

Inter, che la testa sia totalmente al 10 giugno non è certo uno scoop.

I nerazzurri si stanno avvicinando alla storica finale di Istanbul rispettando il piano di marcia previsto da Simone Inzaghi che sta già decidendo quale possa essere la squadra da mettere in campo contro i Campioni di Inghilterra del Manchester City.

Secondo La Gazzetta dello Sport il dubbio principale resta sul chi schierare in attacco accanto a Lautaro Martinez. Se si dovesse giocare domani la risposta sarebbe assai incerta. Al momento appare che la scelta sia su Edin Dzeko. Alla base della scelta ci sarebbe la voglia di limitare l’avversario, ma senza snaturarsi. Secondo la rosea Inzaghi potrebbe avere dalla sua anche l’aspetto psicologico dell’ansia da prima volta del City, che mai nella sua storia ha vinto la Coppa dalle grandi orecchie.

A tal proposito Dzeko, con il suo sapersi muovere tra i reparti, inventando la giocata e facendo rimanere alta la squadra, è un maestro assoluto. C’è anche da considerare che nelle notti europee da dentro o fuori è sempre stato lui a partire titolare. Rispetto alle volte precedenti però c’è un Lukaku che sembra davvero tornato sui livelli di un tempo e che scalpita voglioso di essere lui a partire dal primo minuto. Tatticamente la presenza del belga permetterebbe alla squadra di giocare più bassa per sfruttare le ripartenze. Inoltre il feeling della Lu-La non è una novità che si scopre ora.

Detto dell’attacco l’altro dubbio riguarda il centrocampo dove sono in ballottaggio. Potrebbe esserci invece una sorpresa sulla fascia sinistra ( notizia del giorno un possibile clamoroso ritorno ) con il rovesciamento della ormai abituale staffetta che vede alternarsi. In Turchia potrebbe essere il tedesco a partire dal primo minuto per poi sfrutt