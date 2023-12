Inter, giuste le decisioni di Massa, polemiche azzerate

di Mario Spolverini, pubblicato il: 05/12/2023

(Inter) Le polemiche per gli episodi di Napoli Inter vengono chiuse dalle decisioni del settore arbitrale. L’AIA promuove la direzione del sig.Massa giudicando corrette le sue decisioni.

Ne parla SportMediaset evidenziando le motivazioni: sull’episodio Lotobtka-Lautaro lo slovacco nel momento della trattenuta aveva già perso la disponibilità del pallone, non può più arrivarci, ed è per questo che Massa non blocca il gioco…In ogni caso è molto probabile che per un po’ Massa non arbitri il Napoli, decisione comprensibile per evitare ulteriori tensioni sia nell’ambiente azzurro che per la tranquillità del fischietto.