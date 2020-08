Inter-Getafe, Gagliardini per la serata più importante della stagione

Questa sera la testa andrà solamente al campo, ogni altro discorso deve e verrà lasciato da parte. Ora per Conte e l'Inter conterà solo provare a vincere l'Europa League, competizione ampiamente alla portata dei nerazzurri. Appuntamento stasera alle 21.00 a Gelsenkirchen contro gli spagnoli del Getafe.

Sicuramente lo sfogo post Atalanta ha indebolito la posizione di Conte e la considerazione che la società aveva del suo lavoro. A Conte non resta altro che dimostrare in campo il suo valore, vincendo e facendo così valere le sue ragioni in base ai risultati. Accadesse il contrario, tutto salterebbe in aria, con la sua conferma che si farebbe davvero molto difficile.

Conte si gioca il suo futuro a Milano e la sua reputazione con la società, ed è obbligato a vincere. Lo farà confermando la squadra che tanto bene ha fatto sabato a Bergamo. Solo un cambio previsto rispetto alla vittoriosa partita con l'Atalanta, con Candreva che rileverà D'Ambrosio a destra. Stessa difesa con Young padrone della fascia sinistra. Gagliardini sarà preferito a Borja Valero ma soprattutto ad Eriksen per completare il centrocampo con Brozovic e Barella. Lukaku e Lautaro la coppia d'attacco. Per il danese e Skriniar si profila un'altra esclusione, con il graditissimo ritorno di Stefano Sensi in panchina dopo i tanti infortuni che hanno caratterizzato e segnato la sua stagione. Per la partita più importate, ma anche molto difficile, della stagione, Conte si affida ai suoi uomini fidati.