Inter, Frattesi spiega il suo errore che poteva costare caro

di Redazione, pubblicato il: 21/11/2023

(Inter) L’Italia va agli Europei 2024 senza passare dagli spareggi. Lo 0-0 con l’Ucraina qualifica gli azzurri protagonisti di una partita sofferta ma complessivamente di buon livello. Poteva finire malissimo, il rigore non concesso agli ucraini nel recupero per il fallo di Cristante su Mudryck è sembrato netto ma il VAR non ha richiamato l’arbitro.

Ma anche gli azzurri possono recriminare per qualche grossa occasione mancata. La più nitida è arrivata sui piedi di Frattesi alla mezz’ora del primo tempo. Grande assist di Chiesa e il nerazzurro si trova solo davanti a Trubin che riesce a respingere in qualche maniera il suo destro sulk secondo palo.

Nel posta partita Frattesi ha commentato l’errore

“Pensato allo ‘scavetto’ a Trubin? Sì ma ricordando la partita di Champions League contro il Benfica mi ero accorta che il portiere usciva sempre in spaccata e ho pensato di infilargliela sotto le gambe.