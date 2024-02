Inter, Frattesi alle prese con un affaticamento: le condizioni in vista della Roma

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/02/2024

Inter, Frattesi alle prese con un affaticamento muscolare. In casa nerazzurra la gioia è tanta dopo aver vinto lo scontro diretto ad altissima quota contro la Juventus. Una partita che, a dispetto dello striminzito 1-0 finale, è stata dominata dall’inizio alla fine dalla squadra di Simone Inzaghi che, tra le altre cose, è riuscita anche a staccare ulteriormente in classifica i bianconeri.

Intanto, notizia data ieri dallo stesso Simone Inzaghi nel post-partita, i nerazzurri hanno dovuto fare a meno di un elemento importante come Davide Frattesi che, infatti, non è sceso in campo nemmeno un minuto. Il giocatore è rimasto fuori a causa di un affaticamento muscolare e le sue condizioni saranno da valutare in vista della partita di sabato contro la Roma.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, lo staff medico e quello tecnico non hanno preoccupazione. L’affaticamento non sembra essere qualcosa di serio per il ragazzo. Se anche domani la situazione non sarà cambiata, allora si procederà con dei controlli per vedere se la sua eventuale presenza in campo contro la Roma sarà in dubbio o meno. Una notizia che, sicuramente non ci voleva, visto che c’è bisogno di tutti in un momento in cui il calendario nerazzurro prevede tantissimi scontri contro squadre di alta classifica, a partire da sabato.