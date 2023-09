Inter-Fiorentina, ci sarà anche Sanchez domenica: ecco la decisione di Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/09/2023

Inter-Fiorentina, ci sarà anche Alexis Sanchez? In casa nerazzurra sono ore di preparazione per quanto riguarda la partita di domenica contro la squadra Viola. Mentre sul mercato la società ha concluso ogni operazione con l’acquisto a costo zero dall’Ajax di Klaassen, Inzaghi sta provando l’undici che dovrà affrontare la squadra di Vincenzo Italiano che sarà sulle ali dell’entusiasmo per il passaggio del turno di Conference League.

Una delle domande che ci si pone è se ci sarà la presenza di uno dei nuovi acquisti, ovvero Alexis Sanchez. Secondo la redazione di Sky Sport, Simone Inzaghi non dovrebbe convocare l’attaccante cileno. Infatti, da quando l’ex Udinese è tornato a Milano ha avuto poco tempo per allenarsi, pertanto il tecnico interista, prima di poterlo avere a disposizione per la partita, vuole dargli una buona intensità negli allenamenti.

Ci si aspettava che per avere Sanchez ci sarebbe voluto un po’ più tempo. Magari potrebbe essere per lui utile anche andare in nazionale durante la pausa per giocare e mettere un po’ di minuti nelle gambe. Ma contro la Fiorentina il giocatore non ci sarà. Dunque, vedremo chi schiererà Simone Inzaghi in attacco oltre all’intoccabile Lautaro, se Marcus Thuram o Marko Arnautovic. Indicazioni che avremo sicuramente a breve.