Inter-Fiorentina, al via l’aprile di fuoco. Inzaghi senza dubbi di formazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 30/03/2023

Inter-Fiorentina andrà in scena sabato primo aprile alle 18. Contro i viola si inaugurerà il mese decisivo per la squadra di Inzaghi che sarà impegnata su tutti i fronti: 5 partite di campionato, due di Champions League e due di Coppa Italia.

Un vero tour de force che farà capire quali sono le ambizioni della squadra di Inzaghi per questa stagione. Contro i viola di Italiano, che viene da 9 risultati utili consecutivi, il tecnico nerazzurro dovrà sicuramente fare a meno didopo l’infortunio rimediato in Turchia con al sua nazionale ( qui il comunicato sui risultati clinici).

Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri si presenteranno a San Siro con il consueto 3-5-2 che vedrà tra i pali ovviamente Onana. La difesa a tre sarà ancora priva di Skriniar ma vedrà il rientro di Bastoni a sinistra. Accanto a lui dovrebbero scendere in campo Acerbi e Darmian, a ricoprire il ruolo dello slovacco. A centrocampo, detto del forfait forzato di Calhanoglu, sarà Brozovic a riprendersi il ruolo da regista. Accanto al metronomo croato ci saranno Barella e Mkhitaryan che fu il match winner dell’andata siglando la rete del 4-3 finale oltre il 95’. Sulle fasce ci saranno Dumfries a destra e Gosens a sinistra, con Dimarco che seppur recuperato dovrebbe partire dalla panchina.

In attacco torna la LuLa con un rigenerato Lukaku, autore di due partite con la sua nazionale nelle quali ha messo a segno 4 gol. Per quanto riguarda Lautaro contro i viola spera di sbloccare questo periodo no che è continuato anche con la sua albiceleste con al quale si è divorato un gol incredibile.