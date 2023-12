Inter, fatta per un rinnovo: blindato il jolly di Inzaghi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 24/12/2023

Inter attenta alla situazione rinnovi. L’Inter di Steven Zhang si prepara a consolidare il suo nucleo fondamentale attraverso una serie di rinnovi contrattuali. Il focus è sull’operato instancabile del direttore generale, Beppe Marotta, che sta lavorando per garantire stabilità presente e futura al club milanese.

Tra i giocatori chiave coinvolti nelle trattative di prolungamento ci sono Mkhitaryan, Dimarco, Barella, Lautaro Martinez e Dumfries, quest’ultimo coinvolto in negoziati più complessi a causa di richieste elevate.

Inter, rinnovo in vista per un fedelissimo di Inzaghi

Nonostante le festività, l’Inter sembra progredire significativamente nel rinnovo di contratto di Matteo Darmian. Secondo Fabrizio Romano, noto giornalista di calciomercato, il difensore, già elemento imprescindibile nella squadra di Simone Inzaghi, è prossimo a estendere il suo legame con i nerazzurri fino al 2025. La firma imminente di Darmian rappresenta non solo la volontà del giocatore di continuare l’avventura con l’Inter, ma anche l’impegno reciproco del club per mantenere un elemento di grande valore.

Questo rinnovo non è solo una formalità, ma un segnale di stabilità e fiducia cruciale per il percorso dell’Inter. Si prospetta come l’inizio di una serie di prolungamenti mirati a garantire continuità e solidità alla squadra nerazzurra. Con la firma imminente di Darmian, l’Inter sembra decisa a costruire un futuro competitivo, confermando il suo impegno nell’ambizioso progetto guidato da Steven Zhang.