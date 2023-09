Inter, estasi derby: anche Paolo Condò incensa i nerazzurri. Il giornalista fa un paragone che fa sognare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/09/2023

Inter, Paolo Condò incensa i nerazzurri. In casa interista, c’è grandissima euforia dopo la vittoria ampia per 5-1 contro il Milan. Non solo i tanti gol segnati, ma anche il senso di sicurezza che la squadra ha mostrato può far ben sperare per il futuro. Una squadra che, sfruttando le proprie caratteristiche, è riuscita a colpire con pazienza non appena i varchi si sono aperti, portando a casa i tre punti.

Oltre all’entusiasmo generale, anche la critica ha espresso pareri favorevoli per gli uomini di Inzaghi. Tra questi, anche il giornalista Paolo Condò che, presente negli studi di Sky Sport, ha incensato la squadra del tecnico piacentino, facendo un paragone che fa sognare i tifosi interisti, visto l’epilogo della scorsa stagione di Serie A.

Ecco le parole di Condò: “L’Inter sembra il Napoli dell’autunno dell’anno scorso, fila a velocità tripla delle altre. Ci sono già 5 punti sul Napoli. C’è un complesso non so se di Pioli verso Inzaghi ma sicuramente di questo Milan verso questa Inter. La buona notizia è che per molti mesi non ci sarà più questo confronto, così il Milan potrà crescere. Ha anche una necessità assoluta di trovare un episodio positivo ad inizio partita, ogni derby dopo 4, 5 o 7 minuti il campo va in pendenza verso l’Inter”