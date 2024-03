Inter Empoli, scatto finale per la gloria. E sarà unico

di Davide Currenti, pubblicato il: 28/03/2024

Inter Empoli, le ultime nove fatiche. Potrebbero bastarne di meno. E’ tutto nelle mani, o meglio, nei piedi e nella testa dei nerazzurri. Da lunedì sera si torna a fare sul serio. Si torna a giocare, a lottare, a sudare per i 3 punti. Ne mancano pochi per la gloria: lo Scudetto numero 20.

Come in una grande corsa a tappe, l’Inter di Simone Inzaghi guida la classifica prima dell’ultima salita decisiva. E ci arriva con un grande vantaggio. Pronta, come sempre è accaduto in questa stagione, a scattare per raggiungere l’obiettivo finale. Un ultimo scatto, non per staccare ancora di più le rivali, ma per festeggiare il prima possibile una vittoria eccezionale, entusiasmante.

Manca davvero poco per entrare nella storia: il 20esimo titolo. Sarà storico, sarà presente e sarà futuro. Storico perchè la seconda stella sarà realtà, un traguardo prestigioso, che non capita tutti i giorni di raggiungere. Presente, godersi il momento, la festa insieme ai tifosi. Futuro, leggiamo il tutto a livello di brand, di merchandising: l’Inter avrà ancor di più una grande immagine globale. Pensare solo alla prossima maglia con due stelle per la prima volta.

Scongiuri a parte, scaramanzia che fa parte del gioco, mister Inzaghi e la sua Inter vedono il traguardo davanti a loro: ultimo scatto verso la gloria.