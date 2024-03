Inter-Empoli, de Vrij sicuramente out, ma speranza Sommer: la probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/03/2024

Inter-Empoli, la probabile formazione dei nerazzurri. Dopo la pausa per le nazionali, sarà finalmente campionato. E la squadra di Simone Inzaghi sta preparando l’impegno contro l’Empoli per avvicinarsi al traguardo scudetto. Il ventesimo tricolore è alla portata dei nerazzurri, ma serviranno gli ultimi sforzi per rendere il traguardo reale.

Intanto, Simone Inzaghi, è alle prese con i ritorni dei giocatori, alcuni dei quali, come si sa, si sono infortunati in nazionale. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, sicuramente non ci sarà Stefan de Vrij, alle prese con un affaticamento muscolare. Mentre qualche speranza c’è per quanto riguarda Sommer, alle prese con una distorsione alla caviglia. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno, ma è possibile, conoscendo il modus operandi di Inzaghi, che l’estremo difensore non partirà titolare con la squadra toscana.

In difesa, dunque, insieme a Pavard e Bastoni, ci sarà Acerbi, che non è stato condannato dal giudice sportivo dopo le note vicende e sarà titolare in campo. Per il resto, la formazione è fatta, con i soliti uomini a comporre l’undici iniziale. Insomma, contro una squadra in salute e alla ricerca di importantissimi punti salvezza, e con un tecnico che ha già fatto male sia ai nerazzurri che ad Inzaghi ai tempi del Crotone, servirà la massima attenzione. I tre punti sono fondamentali per il traguardo dello scudetto.