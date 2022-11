Inter, è ora dei rinnovi. Skriniar non è il solo nome caldo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/11/2022

Inter è ora dei rinnovi e diversi sono per big player.

Come riporta La Gazzetta dello Sport la squadra mercato nerazzurra sta per intavolare le trattative per i rinnovi. Ausilio a giorni tornerà dal Qatar e si getterà a capofitto sui dossier più caldi ssh tutti quello di Milan Skriniar. Sullo slovacco la questione sembra ancora non giunta a una conclusione. La dirigenza attende la risposta all’offerta da sei milioni di euro. Una svolta è attesa a breve con il giocatore che da gennaio potrebbe accordarsi con un’altra squadra andando in scadenza a giugno 2023.

Inter, da Skriniar a Darmian ecco la situazione rinnovi. Anche De Vrij, Handa e D’Ambrosio hanno un futuro incerto.

Anche l’altro difensore centrale De Vrij è in scadenza a fine anno. L’Inter vorrebbe rinnovargli il contratto per altri due anni senza aumentare lo stipendio che al momento è di 4 milioni netti a stagione. Altro rinnovo è quello che riguarda Matteo Darmian. L’ex giocatore del Parma era stato acquistato anche grazie alle agevolazioni del decreto crescita che saranno valide per il suo rinnovo. Il giocatore rinnoverà dunque per due stagioni con un gaudagno di 3 milioni che per l’Inter peseranno per meno di 4 lordi.

La politica del ristringimento dei costi è sempre in casa Inter e una soluzione deve essere trovata anche per altri giocatori. Tra i big in scadenza ci sono anche Edin Dzeko, Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio. Per l’attaccante e il difensore italiano potrebbe esserci il rinnovo di un anno mentre per il portiere si prefigura un futuro da allenatore.