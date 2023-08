Inter è già tempo di derby. Ecco le info per acquistare il biglietto

di Diego De Cicco, pubblicato il: 18/08/2023

Inter, il calendario della Serie A farà scontrare già a settembre i nerazzurri con il Milan.

Il sedici settembre è previsto infatti il primo Derby della Madonnina stagionale. Oggi sul sito ufficiale sono state comunicate tutte le modalità per potersi garantire lo spettacolo del Meazza. Le vendite, come di consueto, saranno divise per fasi.

La prima prenderà il via alle ore 10.30 di martedì 22 agosto. Riguarderà solo gli abbonati al secondo anello blu, che potranno scegliere un altro posto disponibile fino alla mezzanotte. Costoro dovranno acquistare il biglietto, poiché da quest’anno il derby non è nel pacchetto degli abbonati al secondo blu che avranno per questo una finestra prioritaria sull’acquisto.

Inter, è già tempo di derby. Dal 22 agosto parte la caccia al biglietto

Dalle ore 10.30 del 23 agosto ci sarà la seconda fase che permetterà a tutti gli abbonati alla Serie A 23-24 di poter acquistare un massimo di due biglietti per i propri amici. Dalla stessa ora del giorno dopo partirà la vendita anche per i Soci Inter club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché di soci attivi alla stagione 2023-24.

Il 25 agosto dalle ore 10,30, fino alla mezzanotte del 20 agosto, la vendita sarà aperta anche a tutti i titolari della tessera “SiamoNoi” attiva e sottoscritta entro il 31 luglio. Sarà poi il turno dei titolari di Carta Mastercard che potranno acquistare massimo due biglietti mercoledì 30 agosto entro la mezzanotte. Eventuali biglietti residui saranno in vendita libera giovedì da giovedì 31 agosto.

La vendita dei biglietti, per tutte le fasi, avverrà esclusivamente online su inter.it/tickets.