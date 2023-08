Inter, Dumfries parla dopo la partita: l’olandese suona la carica e indica l’obiettivo stagionale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/08/2023

Inter, Dumfries parla dopo la partita. Uno dei migliori in campo per la squadra nerazzurra è stato sicuramente Denzel Dumfries. L’esterno olandese, dopo l’assist della prima giornata, ritorna prepotentemente sulla scena con il gol che ha sbloccato la partita. Ma Dumfries è stato anche autore di un’ottima prova che da ancora più fiducia dopo che, la scorsa stagione, non è stata molto positiva. Intanto, intervistato da Dazn, il giocatore ha parlato della partita e dell’obiettivo stagionale.

Ecco le parole di Dumfries: “Mi piace il modo di spronarlo, ogni tanto non lo ascolto perché a volte urla tanto (sorride.ndr) e sono contento quando cambiamo il campo”.

Sull’obiettivo stagionale: “Seconda stella è l’obiettivo fondamentale e c’è la sensazione che si possa arrivare a questo obiettivo quindi siamo molto positivi”.