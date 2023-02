Inter, due big salteranno la partita contro il Bologna per infortunio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/02/2023

Inter, due big della rosa di Inzaghi salteranno il Bologna. La notizia era iniziata a circolare già nella giornata di oggi, ma adesso c’è anche il comunicato ufficiale della società. Milan Skriniar e Federico Dimarco non ci saranno per la partita di domani all’ora di pranzo contro il Bologna. Due assenze importanti, a causa di due problemi fisici, che non permetteranno alla squadra nerazzurra di preparare al meglio una sfida ostica contro un avversario parecchio in salute.

Ecco quanto riporta il comunicato del club nerazzurro: “Milan Skriniar e Federico Dimarco non saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domani contro il Bologna, in programma allo stadio “Dall’Ara” alle ore 12.30. Per il difensore slovacco lomboglutalgia sinistra, per l’esterno italiano affaticamento muscolare addominale.