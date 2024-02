Inter, due assenze a centrocampo, Inzaghi chiama un primavera

di Redazione, pubblicato il: 10/02/2024

L’Inter affronta la difficile trasferta nella capitale con due assenze a centrocampo. Frattesi è fermo dal pre partita con la Juventus per un guaio muscolare, probabile il suo rientro con la Salernitana. Anche Sensi è stato costretto a fermarsi a causa di un improvviso attacco di febbre.

A disposizione di Inzaghi per il centrocampo restano dunque solo Asllani e Klaassen. Per questo il tecnico nerazzurro ha chiamato Ebenezer Akinsanmiro a rinforzare il gruppo partito per Roma. Il nigeriano classe 2004 è uno dei punti di forza della Primavera di Chivu. Rapido di testa e gambe, riesce ad essere fondamentale sia nella costruzione della manovra offensiva che in fase di non possesso.