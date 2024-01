Inter: dopo quello di Lautaro, in programma un altro rinnovo. E per Dumfries…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/01/2024

Inter, dopo Lautaro c’è in programma un altro rinnovo. La squadra di Simone Inzaghi è atterrata questa mattina a Milano con un passeggero in più: la terza Supercoppa Italiana di fila. Una vittoria sofferta, ma tutto sommato meritata per i valori visti in campo. Una squadra che ci ha creduto fino alla fine e che è riuscita all’ultimo respiro a portare a casa la vittoria.

Intanto, in viale della Liberazione, è tempo di mettersi al lavoro per formalizzare anche i rinnovi di contratto. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, detto di Lautaro Martinez, sul cui rinnovo non ci saranno problemi e che dovrebbe essere annunciato a breve, c’è un altro big della rosa per cui si lavorerà per allungare il rapporto.

Si tratta di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro ha il contratto in scadenza nel 2026 e l’intenzione è ancora quella di andare avanti insieme per i prossimi anni. Discorso diverso per Dumfries, la cui richiesta di rinnovo è parecchio elevata quanto ad ingaggio e per cui si dovrà valutare se andare avanti con le trattative oppure se decidere di non allungare il contratto in scadenza nel 2025 e pensare ad una cessione estiva. Di sicuro, quella sull’olandese, sarà una decisione che verrà presa a breve.