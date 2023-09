Inter, dopo il trionfo scoperto il vero segreto di Inzaghi

di Redazione, pubblicato il: 18/09/2023

(Inter) Il derby stravinto mette l’Inter sotto i riflettori. Le domande e le incertezze di pochi giorni fa si trasformano in sicurezze e parole esaltanti. Lo conferma l’editoriale di Luca Calamai per TM Web.

“In questo momento è quasi ingiocabile. E’ una macchina da guerra. E Mkhitaryan è la faccia da scudetto della formazione nerazzurra. Ha qualità, senso tattico, segna gol belli e importanti, parla da leader. Nel derby ha spaccato il Milan in mille pezzi. Presente in ogni momento decisivo della gara. Ma, attenti, Micki non condizione la squadra, è al servizio della squadra. Questo è un aspetto che rende l’Inter la formazione da battere in questo campionato. Ci sono tanti Micki in ogni reparto. Tutti al servizio del gruppo.”