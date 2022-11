Inter, dimensione europea: tutti i dati dei nerazzurri in Champions nel 2022

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 26/11/2022

L’Inter ha stupito tutti in Champions League quest’anno. Nel 2022, tra gli alti e bassi in campionato, la squadra di Inzaghi ha mostrato una certa costanza in Europa. Il 2022 dei nerazzurri in Europa è sicuramente uno degli aspetti positivi della guida di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. L’ultima volta che la società interista aveva superato gli ottavi di Champions risale ad oltre 10 anni fa, prima dell’avvento dell’ex tecnico della Lazio.

Nei due anni sotto la guida di Antonio Conte infatti erano arrivate due eliminazioni ai gironi di Champions mentre con Inzaghi la musica è cambiata. Lo scorso anno l’Inter passò il girone fermandosi poi agli ottavi ma contro il grande Liverpool di Klopp e soprattutto uscendo a testa altissima battendo i Reds ad Anfield. Quest’anno in un girone di ferro con Bayern e Barcellona, Lautaro e compagni son riusciti nell’impresa di superare il turno relegando la banda di Xavi in Europa League.

Inter, tutti i numeri in Champions League dei nerazzurri nell’anno solare

Il 2022 in Champions League per i nerazzurri porta numeri decisamente importanti. Due pass staccati per gli ottavi, tra la gara d’andata col Liverpool di inizio 2022 e l’ultima del girone che ha sancito il passaggio agli ottavi di coppa di questa stagione. 8 partite di Champions League disputate in questo anno solare tra ottavi dello scorso anno e gironi di questa stagione. Ben 10 gol fatti e 9 subiti con differenza reti di +1. Occhio però alla difesa che tende a subire almeno un gol a partita.

Le sconfitte più larghe del 2022 in Champions sono i 2-0 (andata e ritorno) col Bayern e il 2-0 contro il Liverpool a San Siro la scorsa stagione. Per quanto riguarda la vittoria più larga bisogna osservare la stagione in corso: 4-0 contro il Viktoria Plzen. Il miglior marcatore del 2022 in Europa per i nerazzurri è Edin Dzeko con 3 reti in 7 presenze mentre Lautaro è fermo a soltanto 2 reti in 8 gare in questo 2022. Il Toro è l’unico insieme a Calhanoglu e Skriniar ad aver giocato tutte le gare europee del 2022. Numeri che si intrecciano con un percorso ambiziono: due qualificazioni agli ottavi su due per Inzaghi. Il tecnico sembra proprio avere le idee chiare: vuole riportare i nerazzurri tra le prime squadre d’Europa.