Inter, Dimarco non si fida del Lecce: l’esterno mette in allerta i compagni per la sfida di oggi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/02/2024

Inter, Dimarco parla prima della partita. Una sfida importante. Un crocevia fondamentale. Quella contro il Lecce rappresenta una partita assolutamente da vincere per la squadra nerazzurra. Con la vittoria della Juventus e con quella potenziale del Milan, i nerazzurri devono portare a casa bottino pieno per presentarsi al meglio alla doppia sfida contro Atalanta prima e Bologna poi. Ma di fronte c’è un Lecce che con il suo tecnico D’Aversa crea sempre parecchi problemi ai nerazzurri e quindi ci vorrà la migliore Inter possibile.

Intanto, prima della partita, intervenuto ai microfoni di Inter Tv, Federico Dimarco mette in allerta i suoi e indica la via per portare a casa i tre punti.

Ecco le parole di Dimarco: “Penso che dobbiamo pensare a noi stessi, a fare la nostra partita e a portare a casa la vittoria. Il vento potrebbe creare difficoltà? Per il meteo non ci possiamo fare niente. Dobbiamo fare la nostra partita e basta. Il Lecce? Giocano in casa, hanno i tifosi dalla loro parte. Cercheranno di fare una grande partita per metterci in difficoltà”.