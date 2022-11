Inter-DigitalBits, lo scontro continua: quanto deve lo sponsor ai nerazzurri e le possibili conseguenze

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/11/2022

Inter-DigitalBits, lo scontro continua. Nella giornata di oggi, la società nerazzurra ha in programma in consiglio di amministrazione in cui si farà il punto della situazione economica e sportiva del club. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, c’è soprattutto quello dei ricavi che, dall’ultimo bilancio redatto, sono aumentati e che constano anche dell’inserimento di alcuni nuovi sponsor e di alcuni rinnovi in tal senso.

Ma a tenere banco è sempre la situazione inerente al main sponsor, ovvero DigitalBits. Infatti, come oramai si sa da tempo, lo sponsor non ha corrisposto tutta la cifra dovuta alla società di viale della Liberazione che, proprio per questo, sta sondando il terreno per cercare un nuovo main sponsor. Una situazione tesa e delicata che, ancora oggi, dopo parecchie settimane, non è migliorata affatto e potranno esserci conseguenze importanti.

Inter-DigitalBits, nervi tesi tra le due parti: ecco l’incasso mancante della società nerazzurra e le possibili conseguenze

Come detto, dunque, i nervi tra Inter e DigitalBits sono ancora parecchio tesi. Come si legge dal documento redatto da Inter Media and Communication, DigitalBits ha pagato interamente i 5 milioni di euro dovuti per l’accordo come sponsor di manica per il 2021/22, più 100 mila euro come bonus per il raggiungimento degli ottavi di Champions League.

Di fatto, però, mancano all’appello ancora 1,6 milioni di euro legati ai bonus concordati per il secondo posto in campionato e alla vittoria della Coppa Italia. Ma cosa ancora più importante è che mancano i soldi inerenti allo sponsor maglia di questa stagione, che ammonta a 16 milioni sui 24 concordati. L’Inter si riserva di tutelarsi nelle sedi più opportune e cercare una soluzione. Ma i rapporti tra i nerazzurri e DigitalBits sono più tesi che mai.