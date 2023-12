Inter, Di Gregorio e Colpani nel mirino: Galliani parla del futuro dei suoi due gioielli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/12/2023

Inter, Galliani parla di Colpani e Di Gregorio. In casa nerazzurra c’è parecchio entusiasmo dopo la bella vittoria ottenuta allo stadio Olimpico contro la Lazio. Una vittoria che ha permesso di consolidato il primo posto in classifica, allungando ulteriormente sulla Juventus che segue seconda in classifica.

Ma in viale della Liberazione, si sta pensando anche di rinforzare la squadra, sia per quanto riguarda gennaio, con il ruolo di esterno destro da coprire, dopo l’infortunio di Cuadrado, sia per l’estate, dove ci sono alcuni giocatori nel mirino di Marotta e Ausilio. Due ruoli che si vorrebbero rinforzare sono quelli di portiere e di mezz’ala. E per il primo, uno dei nomi che si fa è quello del canterano Di Gregorio. Per il secondo ruolo, invece, il nome forte è quello di Andrea Colpani, da tempi nel mirino.

Di questo ha parlato l’ad del Monza, proprietario del cartellino di entrambi i giocatori, Adriano Galliani, che ha voluto allontanare le voci di mercato sui suoi due gioielli.

Ecco le parole di Adriano Galliani: “Colpi di mercato? No ma che colpi. Stiamo calmi, il mercato di gennaio è asfittico. Di Gregorio? E’ un fenomeno. E comunque, sia per Di Gregorio che per Colpani non abbiamo mai parlato con nessuno”.