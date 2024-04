Inter, derby, il Milan blocca i tifosi nerazzurri

di Redazione, pubblicato il: 03/04/2024

(Inter) Il derby del 22 aprile prossimo potrebbe essere il momento decisivo per lo scudetto nerazzurro. Conquistare la seconda stella prima dei rossoneri e davanti ad un San Siro strapieno di tifosi milanisti è una ipotesi che solletica le fantasie di molti interisti.

La Gazzetta dello Sport parla della beffa che il tifo milanista vuole evitare e della strategia per impedire aio tifosi interisti di essere presenti in massa in quel fatidico giorno.

“Da qui, si erano ipotizzate due strade per il comportamento dei tifosi milanisti. Andare comunque allo stadio e ridurre la schiera dei supporter nerazzurri al solo settore ospiti (7.500 posti) o evitare la presenza al Meazza per non assistere all’eventuale festa scudetto, dando modo agli interisti di aumentare la presenza grazie alla vendita libera dei biglietti. Con ogni probabilità, quest’ultima fase non ci sarà. Facendo un salto sul sito del Milan, la strada scelta dai rossoneri è stata la prima.”

Senza la vendita libera i tifosi nerazzurri avranno dunque a disposizione solo il settore ospiti.