Inter, derby drammatico, Milan contestato dai tifosi

di Redazione, pubblicato il: 19/04/2024

L’Inter e tutti i suoi tifosi proseguono il conto alla rovescia. Lunedì alle 23 potrebbe partire la festa per la seconda stella in caso di vittoria nel derby. Una stracittadina che si presenta in un clima di tempesta per il Milan. La prospettiva di dover assistere al trionfo dei rivali cittadini nel derby da padroni di casa toglie il sonno ai tifosi milanisti. Dopo la sconfitta a Roma e l’eliminazione dalla Europa League i rossoneri i giocatori rossoneri sono stati chiamati sotto la curva dai loro sostenitori presenti all’Olimpico.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport sono volate parole grosse. “Gli ultras hanno invitato i giocatori a tirar fuori gli attributi in vista della prossima partita (“fuori i c…” era l’inconfondibile labiale dei capi della curva)”.