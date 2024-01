Inter, de Vrij suona la carica prima della Fiorentina: le sue parole sull’importanza del match

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/01/2024

Inter, de Vrij suona la carica prima del match. In casa nerazzurra è tempo di ritrovare la massima concentrazione dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. La squadra di Inzaghi si appresta ad affrontare un impegno complicatissimo come quello di questa sera in casa della Fiorentina.

La squadra di Italiano, ha storicamente sempre creato più di qualche grattacapo a quella nerazzurra e ha dalla sua una bestia nera per l’Inter come Giacomo Bonaventura. Intanto, prima della partita, il difensore nerazzurro, Stefan de Vrij, ha parlato ai microfoni di Inter TV dell’importanza di questo match e di come sarebbe fondamentale portare a casa i tre punti per la classifica.

Ecco le parole di de Vrij: “Dobbiamo essere concentrati: non solo noi in difesa, tutta la squadra come facciamo sempre. Ci vuole una fase difensiva importante stasera. In attacco cercheremo di fare come sempre: fare gol e vincere la partita. Tre punti pesanti, quelli in palio stasera? Tre punti sono sempre tre punti. Sappiamo quanto sia fondamentale per il nostro percorso questa partita e siamo carichi. Aggettivo per definire la mia stagione? Penso che si farà alla fine della stagione, è ancora lunga. Voglio continuare a giocare, a fare bene e a crescere”.