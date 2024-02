Inter, de Vrij analizza il match a fine gara: l’olandese indica la via in vista del ritorno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/02/2024

Inter, de Vrij parla dopo la partita. Uno dei protagonisti della vittoria contro l’Atletico Madrid è stato sicuramente Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha sfornato un’ottima prestazione e si prepara per la partita di ritorno. Intanto, dopo la partita, ai microfoni olandesi, de Vrij parla della vittoria e indica la via in vista della sfida del Wanda Metropolitano.

Ecco le parole di de Vrij: “Sapevamo che non sarebbe stata semplice, l’Atletico è organizzato. Potevamo fare più gol, non abbiamo concesso tantissimo. Siamo contenti per la vittoria. Sono molto preparati, si vede la mano di Simeone. Difendono bene, sono compatti. Giocano bene, abbiamo giocato da squadra tutti insieme. Una vittoria che dà fiducia in vista del ritorno. Andremo lì per vincere, non sarà facile ma abbiamo fiducia e dobbiamo continuare così. Inter tra le più forti d’Europa? Non ha senso definirsi così, siamo consapevoli della nostra forza”