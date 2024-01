Inter, Darmian predica attenzione: le parole sulla partita. E sui singoli del Napoli…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/01/2024

Inter, Darmian parla prima del match. Una partita importantissima e che vale un trofeo. Napoli e Inter si affronteranno tra poco più di un’ora per la finale di Supercoppa Italiana. Prima del match, uno dei protagonisti come Matteo Darmian, ha parlato ai microfoni di Inter Tv.

Ecco le parole di Darmian: “Non ci sono favoriti, la finale è una partita a sé. Per vincere dovremo dimostrare di essere più bravi. Dovremo scendere in campo come contro la Lazio, con la giusta determinazione per cercare di portare a casa questo trofeo così importante”.

Darmian, poi, ha continuato: “Conosciamo le qualità del Napoli, hanno grande singoli. Kvara è uno di questi ma non è l’unico. Hanno giocatori che possono trovare la giocata. Dovremo stare attenti e lavorare da squadra. L’anno scorso abbiamo avuto alti e bassi e quest’anno non vogliamo commettere gli stessi errori. Anche questa sera cercheremo di fare la nostra partita e cercheremo di vincere”