Inter, Darmian parla prima della Fiorentina: le parole sulla finale. E su Istanbul…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/05/2023

Inter, Darmian parla prima della partita contro la Fiorentina. Uno dei protagonisti della finale di Coppa Italia di questa sera, sarà sicuramente Matteo Darmian. Il difensore nerazzurro, dopo il turno di riposo avuto contro il Napoli in campionato, sarà nuovamente impiegato da braccetto di destra della difesa a tre di Inzaghi. Proprio prima della gara, il difensore ha parlato ai microfoni di Mediaset.

Ecco le parole di Darmian: “E’ importante arrivare in fondo a tutte le competizioni, è quello per cui giochiamo: stasera affrontiamo una squadra forte ma vogliamo fare la nostra partita. Anche noi abbiamo grandi motivazioni, vincere un trofeo è sempre bello e importante. Istanbul? In questo momento la testa è solo su stasera, dovremo dimostrarlo in campo. Sappiamo che stasera sarà difficile, affrontiamo un avversario difficile ma vogliamo portare a casa il trofeo”.