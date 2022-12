Inter, da Dzeko a D’Ambrosio: testa ai rinnovi! Cosa filtra da Milano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 04/12/2022

Inter concentrata a pieno sulla stagione in corso. Nonostante la pausa dovuta ai Mondiali in Qatar e con la Serie A che tornerà tra un mese esatto, Marotta e Ausilio sono già concentrati sui prossimi impegni societari. Dal calciomercato invernale a soprattutto i rinnovi contrattuali di alcuni giocatori in scadenza di contratto. La società sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Dalle possibili sorprese dal mercato alle conferme di alcuni dei punti cardine della squadra nerazzurra. Il tecnico ha bisogno di trovare nuove certezze e di confermare quelli che sono i punti fermi di questa squadra, come Skriniar, Dzeko e il fedelissimo Danilo D’Ambrosio.

Inter, novità importanti sui rinnovi di Dzeko e D’Ambrosio

L’Inter sta pensando di rinnovare il contratto di due giocatori su tutti: Dzeko e D’Ambrosio. Per quanto riguarda l’attaccante come riportato dalla Gazzetta dello Sport, visto il suo grande apporto in questi ultimi mesi, probabilmente a gennaio gli verrà prolungato il contratto. Ovviamente, rinnovo che arriverà a cifre più basse rispetto a quanto percepito attualmente.

Mentre per D’Ambrosio la situazione è chiara. Il lavoro da gregario del difensore sotto la guida di Simone Inzaghi, facendosi trovare sempre pronto e soprattutto dimostrando di essere affidabile lo ha portato a meritare il rinnovo del contratto. Come svelato sempre dalla Gazzetta dello Sport infatti presto arriverà il suo rinnovo con adeguamento dell’ingaggio. Situazione diversa per Milan Skriniar, che nonostante fosse stato spesso accostato al PSG, può diventare una bandiera nerazzurra. Presto ci saranno novità importanti sul suo futuro (qui i dettagli).