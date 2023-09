Inter, Cuadrado si fa male con la Colombia: la reazione della società nerazzurra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/09/2023

Inter, Cuadrado si fa male con la Colombia. In casa nerazzurra, dopo un inizio di campionato più che soddisfacente, con le tre vittorie ottenute nei primi tre turni di campionato, si attendono i ritorni dei giocatori dai rispettivi ritiri delle nazionali. Come sempre, in questi casi, un occhio di riguardo va dato alle condizioni fisiche e, soprattutto, ad eventuali infortuni che possono capitare.

Proprio a tal proposito, è di oggi la notizia dell’infortunio per Juan Cuadrado che, nell’ultima partita della sua Colombia, è stato sostituito alla fine del primo tempo. Un problema fisico che ha costretto il Panita ad uscire anzitempo dal campo per non correre altri rischi ulteriori.

Intanto, secondo quanto riportato dall’ANSA, i nerazzurri, per quanto riguarda l’infortunio di Cuadrado, si sentono tranquilli. Infatti, il problema, non sembra essere nulla di grave, anche se la presenza dell’ex Juventus nel prossimo turno della propria nazionale dovrebbe essere scongiurata.

Il giocatore, però, rimarrà in ritiro con la Colombia come da programma e tornerà a Milano per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi e prepararsi per la prossima e importantissima partita contro il Milan. Dunque, pare che, almeno per quanto riguarda Cuadrado, i nerazzurri possano tirare un sospiro di sollievo. Adesso, si spera di evitare eventuali altre brutte sorprese. Non resta che aspettare.