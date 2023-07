Inter, Cuadrado sarà nerazzurro: ecco perchè la società ha scelto lui per la fascia

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/07/2023

Inter, ecco perchè la società nerazzurra ha scelto Cuadrado per la fascia destra. In queste ore di mercato, ha destato grande stupore l’imminente acquisto da parte dell’Inter dell’esterno destro colombiano, Juan Cuadrado. Il giocatore, arriverà a parametro zero e firmerà un contratto con la società nerazzurra fino al 30 giugno del 2024.

Ma il suo arrivo a Milano, non ha fatto felici i tifosi nerazzurri. Infatti, ad avviso della tifoseria nerazzurra, il giocatore rappresenta una bandiera della società acerrima rivale, ovvero la Juventus. In tanti si chiedono, ma perchè l’Inter ha scelto proprio l’esterno colombiano? La risposta è semplice, secondo quanto riportato da Sky Sport: la dirigenza e Inzaghi hanno propeso per un giocatore esperto, forte e che abbia caratteristiche differenti rispetto a tutti gli esterni della rosa interista.

Inoltre, c’è anche un retroscena sul suo acquisto. La trattativa per portarlo a Milano andava avanti da parecchio tempo. Il giocatore voleva rimanere ancora in Italia e giocare in Champions League. Ecco perchè, insieme al suo agente, Lucci, ha lavorato sottotraccia per arrivare in nerazzurro. Vedremo se questo acquisto sarà ben accettato dai tifosi anche dopo il suo arrivo.

Di sicuro, rappresenta un’opportunità che la società ha colto. In questa pazza estate di mercato, ci si può davvero attendere di tutto. Cuadrado-Inter adesso è realtà. Il giocatore sarà il vice-Dumfries per la prossima stagione.