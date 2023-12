Inter, contro la Lazio Inzaghi non rischia. Ecco le novità

di Diego De Cicco, pubblicato il: 15/12/2023

Inter, la partita contro la Lazio di domenica sarà un difficile test per i nerazzurri dopo le fatiche della Champions contro la Real Sociedad.

Se in casa nerazzurra il passaggio del turno come seconda non ha lasciato strascichi, a livello mediatico si stanno scatenando teorie a dir poco catastrofiche.

Inzaghi e i suoi stanno comunque preparando la trasferta di Roma in attesa di sapere stasera il risultato tra Genoa e Juventus, con gli uomini di Allegri che con i tre punti si porterebbero al primo posto in classifica.

Inter, contro la Lazio spazio a Bisseck in difesa con Darmian a destra. Tornano Barella e Lautaro Martinez dal primo minuto.

Ci saranno dei cambi rispetto alla formazione di mercoledì sera. In difesa, davanti a Sommer, con Acerbi e Bastoni ci sarà Yann Bisseck. Il giovane difensore, proveniente dalle giovanili del Colonia, ha rapidamente guadagnato fiducia italiano grazie alle sue prestazioni di valore. A centrocampo a destra con gli infortuni di Dumfries e Cuadrado ci sarà spazio per il “camaleontico” Darmian, affiancato da Barella, Chalanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco sarà tempo di ThuLa con capitan Lautaro Martinez che riprenderà il suo posto accanto al transalpino figlio d’arte.