Inter, Conte al posto di Spalletti, oggi si scopre il retroscena

di Redazione, pubblicato il: 24/02/2024

(Inter) Nel corso del suo intervento su Sportitalia Paolo De Paola è tornato sulla scelta di Marotta di dare il benservito a Luciano Spalletti e chiamare Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.

“Ho parlato con Marotta pochi giorni prima che facesse il cambio con Antonio Conte: gli chiesi se si azzardava davvero a cambiare Luciano Spalletti. Mi rispose: “perché Spalletti è uno che non lascia passare nulla ed è capace di infiammarmi qualunque reparto della società…All’epoca Spalletti era visto come una sorta di rompiscatole, all’Inter come alla Roma”.