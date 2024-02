di Redazione, pubblicato il: 09/02/2024

(Inter) Josè Mourinho ha registrato alcuni spot in vista degli Europei 2024. Nel corso di uno di questi pubblicato sul sul canale You Tube di Ohm ha rivelato due restroscena di mercato decisamente gustosi relativi al suo passato nerazzurro.

“Avrei voluto De Rossi all’Inter e al Real Madrid, ma non è stato possibile. Volevo anche Totti all’Inter, nonostante l’età, e non è stato possibile. Sono sempre giocatori che vuoi allenare in carriera”.