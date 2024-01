Inter con il trolley regina d’Europa

di Redazione, pubblicato il: 27/01/2024

L’Inter viaggia volentieri. E’ questa la sintesi della Gazzetta dello Sport che analizza il rendimento della squadra di Inzaghi in casa ed in trasferta in vista della delicata trasferta di Firenze.

“In generale, ogni volta che si mette in viaggio l’Inter fa invidia all’Europa: non c’è nessuna squadra nei cinque campionati top che abbia raccolto in trasferta gli stessi punti dei nerazzurri lontano da San Siro…In trasferta l’Inter non ha ancora conosciuto sconfitta in A: oltre a 8 vittorie a domicilio, si aggiungono pure un paio di pareggi. Il primo sparagnino proprio allo Juve Stadium, il secondo faticoso nell’ultima del 2023 contro il Genoa.”