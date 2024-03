Inter, con il Genoa rotazioni limitate

di Redazione, pubblicato il: 02/03/2024

(Inter) Lunedì sera sarà il Genoa a rendere visita ai nerazzurri a San Siro. Il margine di 12 punti sulla seconda permette a Inzaghi di gestire la rosa con più serenità e qualche attenzione in più alle rotazioni, anche in vista della delicata trasferta di Bologna e del ritorno di Champions a Madrid tra 10 giorni.

Contro i rossoblu scontata l’assenza di Bastoni per squalifica, al suo posto dovrebbe giocare Carlos Augusto. Probabile un turno di riposo per Pavard sostituito da Bisseck mentre De Vrij appare confermatissimo. Dumfries dovrebbe riprendersi la maglia titolare sulla destra mentre a sinistra Dimarco sembra sicuro.

Barella Mkhitaryan e Asllani formeranno il terzetto di centrocampo, Frattesi sta bene ma partirà dalla panchina mentre per Calhanoglu il rientro è previsto per sabato prossimo. Davanti ottime chance per Sanchez a far coppia con Lautaro con Thuram pronto a subentrare.