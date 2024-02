Inter, come sta Frattesi? Novità importante sulle condizioni del centrocampista

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/02/2024

Inter, ecco come sta Frattesi. La serata di ieri ha regalato alla squadra nerazzurra una vittoria importantissima in ottica scudetto. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, è riuscita a fare altri quattro gol – come accaduto anche nelle tre partite precedenti – a quella che da tutti era indicata come la squadra più in forma del campionato, ovvero l’Atalanta. Tre punti che hanno creato un divario importante con le inseguitrici, dal momento che i nerazzurri, adesso, sono dodici punti sopra la Juventus seconda in classifica.

Intanto, non solo buone notizie dalla serata di ieri. Infatti, il centrocampista nerazzurro, Davide Frattesi, dopo essere entrato in campo ed aver segnato il suo quarto gol in campionato, è stato costretto ad uscire per una contrattura all’adduttore della gamba destra. Un infortunio che non ci voleva, ma proprio su questo, oggi, ci sono delle novità importanti.

Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Frattesi oggi non ha avvertito dolore pertanto si è deciso di non procedere con gli esami. Se anche domani, giorno in cui riprendono gli allenamenti, la condizione del giocatore sarà questa e non avvertirà alcun fastidio, ecco che si continuerà senza esami. Ovviamente, poi, sarà da vedere se Frattesi ci potrà essere contro il Genoa oppure se verrà preservato in vista degli impegni futuri, soprattutto quello contro l’Atletico Madrid.