Inter, ci sono le date per la sfida contro l’Atletico: il ritorno crea un tour de force

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/12/2023

Inter, ci sono le date per le partite contro l’Atletico Madrid. La giornata di oggi è stata caratterizzata per il sorteggio valido per gli ottavi di finale di Champions League. L’urna di Nyon ha estratto l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone per la squadra nerazzurra. Una partita parecchio complicata, contro una squadra molto valida che è riuscita a cambiare pelle in questa stagione.

Infatti, del “vecchio” Cholismo, i Colchoneros, si sono in parte liberati. Griezmann e compagni, adesso, sono una squadra che gioca di più a pallone, ma che non ha perso minimamente la voglia di lottare e combattere in campo. Per questo, i nerazzurri, dovranno essere preparati e curare ogni tipo di dettaglio.

Intanto, la UEFA, ha reso noti i calendari delle due sfide. La partita d’andata, che si giocherà a San Siro, verrà disputata martedì 20 febbraio. Mentre la sfida di ritorno, si giocherà il 13 marzo al Wanda Metropolitano. Il primo match verrà giocato tra le sfide contro Salernitana e Lecce, mentre il secondo sarà disputato tra le partite con il Bologna e Napoli, costituendo un vero tour de force.