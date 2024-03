Inter, chi torna contro il Genoa? Da Acerbi a Frattesi e Thuram: ecco tutte le situazioni infortuni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/03/2024

Inter, qualche infortunato recuperato per la partita contro il Genoa. In casa nerazzurra, dopo la grandissima vittoria nel recupero contro l’Atalanta, si prepara la difficile sfida di campionato contro il Genoa di Alberto Gilardino. La squadra genovese, in questo campionato, è stata una delle pochissime compagini che hanno fatto perdere punti ai nerazzurri ed è per questo che bisognerà prestare la massima attenzione ad ogni particolare.

Intanto, a pochi giorni dalla sfida, in casa nerazzurra si stanno valutando le condizioni degli infortunati e, sotto questo punto di vista, Simone Inzaghi può indubbiamente sorridere visto che riuscirà a recuperare qualche elemento, come riportato da Tuttosport. A cominciare da Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro, infortunatosi nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma, dovrebbe ritornare a pieno regime contro il Genoa, anche se bisognerà vedere se dal primo minuto o meno.

Stessa cosa per Marcus Thuram, che ha recuperato dal fastidio avuto contro l’Atletico in Champions e tornerà anche lui a disposizione per lunedì. Discorso diverso per Calhanoglu, che dovrebbe ritornare contro il Bologna per fare le prove generali in vista della Champions. Anche Frattesi sarà a disposizione contro il Grifone, ma probabilmente Inzaghi non lo rischierà. In difesa, mancherà Bastoni squalificato, al suo posto giocherà Carlos Augusto nel ruolo di braccetto sinistro di difesa.