Inter, chi gioca contro l’Empoli? Simone Inzaghi medita altri cambi di formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/09/2023

Inter, Inzaghi pensa a qualche cambio contro l’Empoli. Dopo il deludente pareggio contro la Real Sociedad, dove la squadra nerazzurra non è riuscita a esprimere il gioco avuto nelle prime giornate di campionato, la testa degli uomini di Inzaghi deve ritornare sul campionato. Stavolta, a sfidare l’Inter, ci sarà l’Empoli, che ha appena ritrovato un tecnico come Andreazzoli ed è alla ricerca di pesanti punti per la lotta salvezza.

Intanto, Inzaghi, in vista del match di domenica a pranzo, sta meditando seriamente di effettuare alcuni cambi di formazione. Oggi, secondo quanto riportato da Sky Sport, Calhanoglu si è allenato in gruppo. Il turco, potrebbe partire titolare contro i toscani, ma se non dovesse farcela, ecco che giocherebbe la giornata successiva contro il Sassuolo.

Pavard dovrebbe avere nuovamente una maglia da titolare, mentre Darmian dovrebbe prendere il posto di Dumfries. In mezzo, ci sarà sicuramente Frattesi sia contro l’Empoli che contro il Sassuolo e, a turno, gli faranno spazio Barella e Mkhitaryan. In avanti, occhio alla possibilità Sanchez. Il cileno, all’esordio in Champions League, è entrato bene in campo e potrebbe trovare il suo nuovo esordio dal primo minuto con la maglia nerazzurra. Dopo una prestazione non all’altezza, la squadra di Inzaghi è alla ricerca di tre punti importantissimi.