Inter, chi deve avere paura di chi?

di Mario Spolverini, pubblicato il: 13/12/2023

L’Inter è attesa da un sorteggio da brividi per gli ottavi Champions. Tutte (o quasi) le big passano da prime nei rispettivi gironi e quindi tutte possibili avversarie dei nerazzurri a febbraio.

Arrigo Sacchi ha analizzato sulla Gazzetta dello Sport lo scenario futuro dei ragazzi di Inzaghi.

“L’Inter non deve avere paura di questi squadroni: ha le possibilità e le qualità per giocarsela contro chiunque, a patto che faccia quei miglioramenti in termini di gestione del pallone e di pressing.”

Senza dubbio l’urna di Nyon proporrà un sorteggio difficilissimo per i nerazzurri ma è altrettanto vero che nessuno dei top club primi classificati si augurano oggi di pescare l’Inter tra le seconde.