Inter, chi al posto di Correa contro la Dea? Inzaghi ha le idee chiarissime

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/05/2023

Inter, Inzaghi ha scelto l’uomo che sostituirà Correa in attacco. La giornata di oggi è stata caratterizzata dalla notizia del nuovo infortunio dell’attaccante nerazzurro, Joaquin Correa. Per il Tucu, le condizioni fisiche verranno valutate di giorno in giorno, ma sembra improbabile rivederlo in campo sia per le ultime due sfide di campionato, sia per la finale di Champions League contro il Manchester City.

Proprio per questo, in vista della partita di domani sera contro l’Atalanta, decisiva per l’approdo in Champions League, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con l’assenza dell’argentino, che sarebbe dovuto scendere in campo dal primo minuto. Il tecnico piacentino, però, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha le idee chiare per la formazione di domani.

Infatti, accanto a Romelu Lukaku, sicuro di un posto dal primo minuto, dovrebbe giocare Lautaro Martinez, carico dopo la doppietta decisiva in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Dunque, adesso diventerà più complicato per Inzaghi centellinare le energie del proprio reparto avanzato in vista della finale contro la squadra di Guardiola. La speranza è che nessuno sia troppo affaticato e che non ci siano altri guai fisici.