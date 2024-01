Inter, che sorpresa Buchanan! L’esterno ha stupito Inzaghi su un fattore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/01/2024

Inter, Buchanan sorprende Inzaghi. Dopo la discussa e faticosa vittoria ottenuta in casa, all’ultimo respiro, contro il Verona, la squadra nerazzurra è tornata oramai da tempo in campo per preparare al meglio la sfida di sabato sera contro il Monza di Raffaele Palladino. La squadra brianzola, in questo momento, sta vivendo un ottimo periodo di risultati.

Bisognerà fare attenzione, perchè sarà una partita complicatissima e perchè il Monza sa già benissimo come battere i nerazzurri in casa proprio, visto quanto fatto vedere nel corso della scorsa stagione. Inzaghi, dovrà scegliere gli uomini migliori, soprattutto perchè la squadra sembra aver perso quella brillantezza che aveva contraddistinto il cammino per quasi tutta la prima parte della stagione.

Intanto, ad Appiano Gentile, si è aggiunto un nuovo elemento come il nuovo acquisto Tajon Buchanan. Il giocatore, ovviamente, non potrà essere già subito pronto nella conoscenza dei meccanismi della squadra, ma quanto a forma fisica ha sorpreso Simone Inzaghi. Infatti, nei test di velocità, forza e resistenza, ha mostrato una condizione atletica al pari di quella dei migliori della rosa, ragione per cui la sua convocazione per Monza non dovrebbe essere messa in discussione. Vedremo se ci saranno i primi minuti in campo o se bisognerà attendere la partita contro la Fiorentina.