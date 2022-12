Inter, che frecciata di Sacchi a Lautaro! Le parole dell’ex allenatore del Milan

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/12/2022

Inter, Sacchi si scaglia contro Lautaro Martinez. In Qatar, la prossima domenica, andrà in scena la finale del Mondiale tra Argentina e Francia. Una partita tra due squadre con giocatori incredibili che con le loro giocatore hanno incantato. Tra quelli dell’albiceleste, chi si sta mettendo in mostra è sicuramente l’attaccante di proprietà del Manchester City, Julian Alvarez.

Il giovane attaccante classe 2000, con le sue quattro reti, si sta dimostrando un giocatore di grande valore. E proprio con si suoi gol e le sue giocate, è riuscito a soffiare il posto all’interista Lautaro Martinez, che, ad oggi, non è riuscito ad incidere in campo. E proprio sul Toro è arrivato il commento dell’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi.

Inter, Julian Alvarez soffia il posto a Lautaro Martinez: Arrigo Sacchi non risparmia un frecciata al Toro

Dunque, come anticipato, Lautaro Martinez non è riuscito a dimostrare il suo valore in campo in questo Mondiale e Julian Alvarez è riuscito ad approfittarne. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, non ha risparmiato una frecciata allo stesso attaccante nerazzurro.

Infatti, per Sacchi, Julian Alvarez ha dimostrato di avere più corsa nelle gambe rispetto a Lautaro e questo fattore ha fatto sì che il campo venisse coperto meglio. Infatti, nella nazionale argentina, Lionel Messi è la punta di diamante e non è a lui che viene richiesto sacrificio in campo. Per questo, Alvarez, rispetto a Lautaro, è riuscito a immedesimarsi al meglio in questo compito di sacrificio rispetto a Lautaro Martinez.