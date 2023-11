Inter, che elogi per Thuram! Il compagno di nazionale entusiasta per il nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/11/2023

Inter, Mbappè elogia Thuram. In casa nerazzurra, Simone Inzaghi, è alle prese con alcuni membri della rosa infortunati. Al rientro dei giocatori dai rispettivi impegni con le proprie nazionali, il tecnico nerazzurro spera di poter contare sui punti fermi della propria rosa, in vista del grande scontro di campionato che andrà in scena all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Tra i giocatori su cui Inzaghi vuole puntare maggiormente, c’è sicuramente Marcus Thuram. L’attaccante francese, in questa stagione, si è dimostrato un acquisto azzeccato. Le sue prestazioni si sono rivelate decisive per la conquista di parecchi punti. E la nuova posizione in campo, nel ruolo di centravanti, sicuramente ha fatto sì che lo stesso Thuram potesse essere avvantaggiato nelle sue prestazioni.

Proprio del nuovo ruolo e della scelta di arrivare in nerazzurro questa estate, ha parlato il campionissimo del PSG e della nazionale francese, Kylian Mbappè, che ha espresso parole di elogio nei confronti del compagno di squadra.

Ecco le parole di Mbappè: “Sono anni che gli dico che deve giocare lì, ma lui non mi ascolta. Ha tutte le qualità per essere un bravissimo centravanti. Ci sentiamo tutti i giorni, ho tanto affetto per lui. Ha fatto la scelta giusta andando all’Inter”.