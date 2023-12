Inter Champions, l’ attesa di un lunedì da incubo

di Redazione, pubblicato il: 13/12/2023

(Inter) San Siro era pronto per un’altra serata esaltante ma stavolta non è andata benissimo. Il pareggio con la Real Sociedad lascia gli spagnoli in testa al girone europeo per la differenza reti. Lunedì prossimo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions metterà i ragazzi di Inzaghi di fronte ad uno scenario difficilissimo.

Dall’urna di Nyon uscirà comunque un avversario di altissimo rango visto l’elenco delle prime classificate.

Alla luce delle classifiche degli altri gironi le possibilità sono queste:

Bayern Monaco

Arsenal

Manchester City

Real Madrid

Barcellona (se non perde ad Anversa)

una fra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain

Atlético Madrid se non perderà contro la Lazio